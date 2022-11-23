Мэр Екатеринбурга разносит чиновников за кошмар на дорогах

На картах «Яндекса» центр Екатеринбурга «красный» с самого утра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с утра критикует подчиненных за плохую уборку города от снега. Об этом URA.RU рассказал собеседник в горадминистрации.

«Орлов в корпоративном WhatsApp-чате воспитывает глав районов, [вице-мэра по благоустройству Алексея] Бубнова и других ответственных. Впрочем, фамилий не называет. Обращается к „коллегам“», — поделился источник. Представитель Орлова не подтвердил и не опроверг корреспонденту эту информацию, поскольку не состоит в упомянутой группе.

Как писало URA.RU, минувшей ночью Екатеринбург накрыл мощный снегопад. С утра город утонул в девятибалльных пробках. К моменту публикации ситуацию на дорогах «Яндекс» оценивал на шесть баллов (особенно движение затруднено в самом центре мегаполиса).

«Службы благоустройства активизировали работу на улицах уральской столицы, чтобы устранить последствия начавшегося снегопада. Ожидается, что в четверг, 24 ноября, выпадет до 5 миллиметров осадков. <…> За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 4,8 тысячи тонн снега и израсходовано почти 133 тонны противогололедных материалов, а также — 56 тонн фракционного песка. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженному труду 459 дорожных рабочих и 355 единиц техники», — рапортовали авторы сообщения на сайте горадминистрации.

В конце прошлой недели Орлов анонсировал жесткие кадровые решения в отношении ответственных за уборку управленцев. Это стало его реакцией на провальный старт зимнего сезона со стороны коммунальных служб.

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