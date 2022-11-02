Ресторан «Вкусно — и точка» пообещал открыть доставку до конца года

«Вкусно — и точка» регистрирует варианты логотипов для запуска доставки
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Ресторан «Вкусно - и точка». Челябинск, общепит, ресторан, еда, фастфуд, вкусно и точка
В пресс-службе «Вкусно — и точка» сообщили, что доставка будет запущена уже в этом году Фото:

Ресторан «Вкусно — и точка» подал в Роспатент заявку на регистрацию логотипов для запуска сервиса доставки еды. Он будет запущен до конца этого года. Об этом сообщает «Агентство „Москва“».

«Регистрируем несколько [логотипов] для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — передает агентство комментарий пресс-службы «Вкусно — и точка».

Один из вариантов логотипа сервиса доставки еды «Вкусно — и точка»
Один из возможных вариантов сервиса доставки еды «Вкусно — и точка»

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Ресторан «Вкусно — и точка» подал в Роспатент заявку на регистрацию логотипов для запуска сервиса доставки еды. Он будет запущен до конца этого года. Об этом сообщает «Агентство „Москва“». «Регистрируем несколько [логотипов] для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим», — передает агентство комментарий пресс-службы «Вкусно — и точка».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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