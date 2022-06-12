В Москве открылся ресторан сети быстрого питания McDonald’s после ребрендинга и продажи российскому предпринимателю. Пользователям соцсетей «ВКонтакте» и Twitter не понравилось новое название «Вкусно и точка».
В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ранее принадлежавший сети McDonald’s, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Первые 15 точек возобновили работу после ребрендинга 12 июня.
Ранее новый владелец сети Александр Говор заявлял о планах открывать до 80 ресторанов каждую неделю. Онлайн-продажа будет в приложении «Мой бургер». McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири.
Пользователи раскритиковали новое название
Скриншот Twitter
В соцсети «ВКонтакте» придерживаются того же мнения
Скриншот «ВКонтакте»
… другие заметили, что «Вкусно и точка» больше похоже на слоган
Скриншот «ВКонтакте»
Некоторые пошутили над новым названием сети
Скриншот Twitter
В Twitter считают, что название стало отталкивающим
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter
Скриншот Twitter
В соцсети считают, что новое название не приживется в народе
Скриншот Twitter
Пользователи «ВКонтакте» придумали, как лучше было назвать McDonald’s
Скриншот «ВКонтакте»
Скриншот «ВКонтакте»
Скриншот «ВКонтакте»
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В Москве открылся ресторан сети быстрого питания McDonald’s после ребрендинга и продажи российскому предпринимателю. Пользователям соцсетей «ВКонтакте» и Twitter не понравилось новое название «Вкусно и точка». В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ранее принадлежавший сети McDonald’s, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Первые 15 точек возобновили работу после ребрендинга 12 июня. Ранее новый владелец сети Александр Говор заявлял о планах открывать до 80 ресторанов каждую неделю. Онлайн-продажа будет в приложении «Мой бургер». McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири.