В соцсетях раскритиковали новое название McDonald’s. «„Дядя Ваня“ был не так уж и плох»

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Бывшие рестораны McDonald’s открываются под названием «Вкусно и точка» Фото:

В Москве открылся ресторан сети быстрого питания McDonald’s после ребрендинга и продажи российскому предпринимателю. Пользователям соцсетей «ВКонтакте» и Twitter не понравилось новое название «Вкусно и точка».

В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ранее принадлежавший сети McDonald’s, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Первые 15 точек возобновили работу после ребрендинга 12 июня.

Ранее новый владелец сети Александр Говор заявлял о планах открывать до 80 ресторанов каждую неделю. Онлайн-продажа будет в приложении «Мой бургер». McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири.

Пользователи раскритиковали новое название
В соцсети «ВКонтакте» придерживаются того же мнения
… другие заметили, что «Вкусно и точка» больше похоже на слоган
Некоторые пошутили над новым названием сети
В Twitter считают, что название стало отталкивающим
В соцсети считают, что новое название не приживется в народе
Пользователи «ВКонтакте» придумали, как лучше было назвать McDonald’s

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В Москве открылся ресторан сети быстрого питания McDonald’s после ребрендинга и продажи российскому предпринимателю. Пользователям соцсетей «ВКонтакте» и Twitter не понравилось новое название «Вкусно и точка». В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ранее принадлежавший сети McDonald’s, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Первые 15 точек возобновили работу после ребрендинга 12 июня. Ранее новый владелец сети Александр Говор заявлял о планах открывать до 80 ресторанов каждую неделю. Онлайн-продажа будет в приложении «Мой бургер». McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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