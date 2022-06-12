Бывшие рестораны McDonald’s открываются под названием «Вкусно и точка» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Москве открылся ресторан сети быстрого питания McDonald’s после ребрендинга и продажи российскому предпринимателю. Пользователям соцсетей «ВКонтакте» и Twitter не понравилось новое название «Вкусно и точка».

В Москве на Пушкинской площади открылся ресторан «Вкусно и точка», ранее принадлежавший сети McDonald’s, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Первые 15 точек возобновили работу после ребрендинга 12 июня.

Ранее новый владелец сети Александр Говор заявлял о планах открывать до 80 ресторанов каждую неделю. Онлайн-продажа будет в приложении «Мой бургер». McDonald’s объявил об уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине, затем бизнес продали Говору, компания которого владеет ресторанами сети в Сибири.

Пользователи раскритиковали новое название Скриншот Twitter

В соцсети «ВКонтакте» придерживаются того же мнения Скриншот «ВКонтакте»

… другие заметили, что «Вкусно и точка» больше похоже на слоган Скриншот «ВКонтакте»

Некоторые пошутили над новым названием сети Скриншот Twitter

В Twitter считают, что название стало отталкивающим Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

Скриншот Twitter

В соцсети считают, что новое название не приживется в народе Скриншот Twitter

Пользователи «ВКонтакте» придумали, как лучше было назвать McDonald’s Скриншот «ВКонтакте»

Скриншот «ВКонтакте»

Скриншот «ВКонтакте»