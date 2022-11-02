Долги тюменцев в четыре раза превысили годовой бюджет Тюмени

Тюменцы активно берут у банков деньги в долг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совокупная задолженность жителей Тюменской области по потребительским кредитам в 2022 году увеличилась на 7% и достигла 178 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Центробанка РФ. При этом, в 2021 году расходная часть бюджета Тюмени составила 36 млрд рублей.

«Совокупная задолженность жителей Тюменской области по потребительским кредитам увеличилась за год на 7% и превысила на 1 октября 2022 года 178 млрд рублей. Существенное снижение объемов выдачи кредитов в Тюменской области, как и в целом по России, было зафиксировано во втором квартале 2022 года: более чем на 30% меньше, чем годом ранее», — сообщили URA.RU в тюменском отделении Центробанка.

Падение спроса на кредиты там объяснили высокими ставками и нестабильной ситуацией на рынке труда в начале года. В то же время банки начали предъявлять к заемщикам более жесткие требования. В управлении ЦБ по Тюменской области добавили, что рынок потребительского кредитования региона начал восстанавливаться только к лету. «Повлияло смягчение денежно-кредитных условий, что повысило доступность кредитования. В третьем квартале 2022 года отмечено снижение объема выдачи кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%», — добавили в Центробанке.

Всего с января по сентябрь 2022 года жителям Тюменской области было выдано потребительских и автомобильных кредитов на общую сумму 134 млрд рублей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.