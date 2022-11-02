На свердловской трассе цистерна протаранила ограждение и улетела в кювет. Видео

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Газовоз попал в ДТП Фото:

На свердловской трассе перевернулся газовоз. ДТП произошло на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель.

«Газовоз выехал на полосу встречного движения, снес ограждение и улетел в кювет. Данных о пострадавших пока нет», — пишут читатели группы «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте».

Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП. Причина — снегопад. Агентство сообщало, что водителям следует заменить летние шины на колесах на зимние.

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На свердловской трассе перевернулся газовоз. ДТП произошло на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. «Газовоз выехал на полосу встречного движения, снес ограждение и улетел в кювет. Данных о пострадавших пока нет», — пишут читатели группы «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте». Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП. Причина — снегопад. Агентство сообщало, что водителям следует заменить летние шины на колесах на зимние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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