Газовоз попал в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На свердловской трассе перевернулся газовоз. ДТП произошло на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель.

«Газовоз выехал на полосу встречного движения, снес ограждение и улетел в кювет. Данных о пострадавших пока нет», — пишут читатели группы «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте».

Редакция агентства обратилась за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП. Причина — снегопад. Агентство сообщало, что водителям следует заменить летние шины на колесах на зимние.