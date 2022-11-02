Власти Херсона: транспортное сообщения через Днепр прекращено

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Виды Херсона. Херсон, речпорт, река, днепр, порт, херсон
Жители Херсона перевезены на левый берег Днепра Фото:
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Транспортное сообщение через Днепр приостановлено в связи с вывозом жителей Херсона с правого берега реки. Об этом сообщила администрация Херсонской области.

«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — указано в telegram-канале властей.

Власти региона добавили, что понтонная переправа приостановила работу, запрет на пересечение Днепра вводится для барж, речных такси и других судов. Переправа сохранится только в речном порту Херсона, где продолжат ходить гражданские суда.

Работа по перемещению жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные районы России была завершена 28 октября. Как заявлял заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов, решение о перемещении населения обусловлено угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Жители правобережной части смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута, пояснял он.

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Транспортное сообщение через Днепр приостановлено в связи с вывозом жителей Херсона с правого берега реки. Об этом сообщила администрация Херсонской области. «В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению, Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — указано в telegram-канале властей. Власти региона добавили, что понтонная переправа приостановила работу, запрет на пересечение Днепра вводится для барж, речных такси и других судов. Переправа сохранится только в речном порту Херсона, где продолжат ходить гражданские суда. Работа по перемещению жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные районы России была завершена 28 октября. Как заявлял заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов, решение о перемещении населения обусловлено угрозой обстрелов со стороны ВСУ. Жители правобережной части смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута, пояснял он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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