В Херсоне переместили всех желающих на левый берег Днепра

28 октября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Все желающие выехали на левый берег Днепра в Херсоне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершена работа по перемещению жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные районы России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший регион вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. «Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Глава Крыма отметил, что вместе с Кириенко он посетил Херсон, побывал в порту и на переправе через Днепр, а также оценил ситуацию в районе Запорожской АЭС. «Людям сейчас непросто, делаем все возможное, чтобы их поддержать. Своих не бросаем!», — заверил политик. Две недели назад губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов объяснял решение о перемещении населения угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. Жители правобережной части смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута, пояснял он. В рамках спецоперации Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск на Херсонском направлении. Речи о сдачи региона не идет, подчеркивали власти.

Завершена работа по перемещению жителей Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные районы России. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, посетивший регион вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. «Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Глава Крыма отметил, что вместе с Кириенко он посетил Херсон, побывал в порту и на переправе через Днепр, а также оценил ситуацию в районе Запорожской АЭС. «Людям сейчас непросто, делаем все возможное, чтобы их поддержать. Своих не бросаем!», — заверил политик. Две недели назад губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил жителям выехать на время работы военных в регионе. Для вывоза желающих была открыта переправа через Днепр. Заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов объяснял решение о перемещении населения угрозой обстрелов со стороны украинских боевиков. Жители правобережной части смогут вернуться домой поле того, как линия фронта будет отодвинута, пояснял он. В рамках спецоперации Вооруженные силы РФ регулярно отбивают все атаки украинских войск на Херсонском направлении. Речи о сдачи региона не идет, подчеркивали власти.