Швейцария ввела санкции против поставок иранских беспилотников в Россию

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Заявления о поставках иранских беспилотников опровергли и Москва, и Тегеран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Швейцария ввела санкции против поставок беспилотников в Россию из Ирана. Информация об этом указана на сайте швейцарского парламента.

«Федеральное министерство экономики и энергетики (EAER), отвечающее за санкции, приняло решение совместно с Федеральным министерством иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС в отношении поставки иранских беспилотников в Россию», — указано в обращении. Решение о санкциях было принято 2 ноября.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления о том, что Иран поставляет в Россию партию беспилотных летательных аппаратов. С аналогичным заявлением выступал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, политика страны запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса.

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Швейцария ввела санкции против поставок беспилотников в Россию из Ирана. Информация об этом указана на сайте швейцарского парламента. «Федеральное министерство экономики и энергетики (EAER), отвечающее за санкции, приняло решение совместно с Федеральным министерством иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС в отношении поставки иранских беспилотников в Россию», — указано в обращении. Решение о санкциях было принято 2 ноября. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления о том, что Иран поставляет в Россию партию беспилотных летательных аппаратов. С аналогичным заявлением выступал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, политика страны запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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