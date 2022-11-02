Швейцария ввела санкции против поставок иранских беспилотников в Россию

02 ноября 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Заявления о поставках иранских беспилотников опровергли и Москва, и Тегеран Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария ввела санкции против поставок беспилотников в Россию из Ирана. Информация об этом указана на сайте швейцарского парламента. «Федеральное министерство экономики и энергетики (EAER), отвечающее за санкции, приняло решение совместно с Федеральным министерством иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС в отношении поставки иранских беспилотников в Россию», — указано в обращении. Решение о санкциях было принято 2 ноября. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления о том, что Иран поставляет в Россию партию беспилотных летательных аппаратов. С аналогичным заявлением выступал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, политика страны запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса.

Швейцария ввела санкции против поставок беспилотников в Россию из Ирана. Информация об этом указана на сайте швейцарского парламента. «Федеральное министерство экономики и энергетики (EAER), отвечающее за санкции, приняло решение совместно с Федеральным министерством иностранных дел (FDFA) принять санкции ЕС в отношении поставки иранских беспилотников в Россию», — указано в обращении. Решение о санкциях было принято 2 ноября. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления о том, что Иран поставляет в Россию партию беспилотных летательных аппаратов. С аналогичным заявлением выступал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, политика страны запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса.