Пермские школьники написали письма семьям саратовских мобилизованных

По словам авторов проекта, к каждому письму прилагается подарок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермские школьники написали письма и сделали открытки для семей военнослужащих и мобилизованных из Саратовской области. По мнению организаторов, акция «Рoссия — единая семья!», приуроченная к празднованию Дня нарoднoгo единства, должна объединить людей, живущих за тысячи километров.

«Участники акции сделали открытки и написали письма с теплыми пожеланиями для семей военнослужащих и мобилизованных. Все это вместе с подарками в преддверии Дня народного единства отправится к семьям Саратовской области», — указано в telegram-канале регионального отделения «Единой России» Пермского края.

Не останутся без внимания и прикамские семьи мобилизованных и военнослужащих. Они, в свою очередь, также получат подарочные наборы от жителей дружественного региона.

«Мы не знакомы с этими семьями, но понимаем, что любая поддержка сейчас важна. И это очень символично, что именно в преддверие Дня народного единства подготовлены эти письма, потому что мы — одна страна, один народ. Мы — большая семья», — поясняет координатор проекта «Крепкая семья» в Прикамье Ирина Ермакова.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По его словам президента РФ Владимира Путина, основная цель кампании — защита мирных граждан Донбасса от агрессии со стороны украинского режима. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. Она проводилась в регионах страны до 28 октября. Пермский край на 100% выполнил поставленную задачу. Сейчас мобилизованные прикамцы проходят обучение в Тюмени, Елани и Тоцком.