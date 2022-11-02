02 ноября 2022
01 ноября 2022

Пермские школьники написали письма семьям саратовских мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз, письма солдатам
По словам авторов проекта, к каждому письму прилагается подарок (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермские школьники написали письма и сделали открытки для семей военнослужащих и мобилизованных из Саратовской области. По мнению организаторов, акция «Рoссия — единая семья!», приуроченная к празднованию Дня нарoднoгo единства, должна объединить людей, живущих за тысячи километров.

«Участники акции сделали открытки и написали письма с теплыми пожеланиями для семей военнослужащих и мобилизованных. Все это вместе с подарками в преддверии Дня народного единства отправится к семьям Саратовской области», — указано в telegram-канале регионального отделения «Единой России» Пермского края.

Не останутся без внимания и прикамские семьи мобилизованных и военнослужащих. Они, в свою очередь, также получат подарочные наборы от жителей дружественного региона.

«Мы не знакомы с этими семьями, но понимаем, что любая поддержка сейчас важна. И это очень символично, что именно в преддверие Дня народного единства подготовлены эти письма, потому что мы — одна страна, один народ. Мы — большая семья», — поясняет координатор проекта «Крепкая семья» в Прикамье Ирина Ермакова.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По его словам президента РФ Владимира Путина, основная цель кампании — защита мирных граждан Донбасса от агрессии со стороны украинского режима. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. Она проводилась в регионах страны до 28 октября. Пермский край на 100% выполнил поставленную задачу. Сейчас мобилизованные прикамцы проходят обучение в Тюмени, Елани и Тоцком.

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Пермские школьники написали письма и сделали открытки для семей военнослужащих и мобилизованных из Саратовской области. По мнению организаторов, акция «Рoссия — единая семья!», приуроченная к празднованию Дня нарoднoгo единства, должна объединить людей, живущих за тысячи километров. «Участники акции сделали открытки и написали письма с теплыми пожеланиями для семей военнослужащих и мобилизованных. Все это вместе с подарками в преддверии Дня народного единства отправится к семьям Саратовской области», — указано в telegram-канале регионального отделения «Единой России» Пермского края. Не останутся без внимания и прикамские семьи мобилизованных и военнослужащих. Они, в свою очередь, также получат подарочные наборы от жителей дружественного региона. «Мы не знакомы с этими семьями, но понимаем, что любая поддержка сейчас важна. И это очень символично, что именно в преддверие Дня народного единства подготовлены эти письма, потому что мы — одна страна, один народ. Мы — большая семья», — поясняет координатор проекта «Крепкая семья» в Прикамье Ирина Ермакова. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По его словам президента РФ Владимира Путина, основная цель кампании — защита мирных граждан Донбасса от агрессии со стороны украинского режима. 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации. Она проводилась в регионах страны до 28 октября. Пермский край на 100% выполнил поставленную задачу. Сейчас мобилизованные прикамцы проходят обучение в Тюмени, Елани и Тоцком.
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