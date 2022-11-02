02 ноября 2022

Полянский разочаровался в ООН из-за решения по России

Полянский: ООН нарушила международные при рассмотрении резолюции РФ о биолабораториях
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Официальный сайт президента Украины, оон
Дмитрий Полянский заявил, что СБ ООН нарушил нормы КБТО Фото:
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Биолаборатории на Украине

Россия разочарована, что ООН не соблюдает нормы, предусмотренные Конвенцией о биологическом оружии. Об этом заявил Первый заместитель Постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Крайне разочарованы тем, что сегодня Совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО. Напомню, что, согласно ее положениям, „каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Совбезом в соответствии с положениями Устава ООН на основании жалобы, полученной Советом“», — заявил Полянский в ходе выступления на заседании СБ, которое транслировалось на YouTube.

Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совбез ООН отказался проводить расследование о биолабораториях на Украине.

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Россия разочарована, что ООН не соблюдает нормы, предусмотренные Конвенцией о биологическом оружии. Об этом заявил Первый заместитель Постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский. «Крайне разочарованы тем, что сегодня Совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО. Напомню, что, согласно ее положениям, „каждое государство-участник Конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Совбезом в соответствии с положениями Устава ООН на основании жалобы, полученной Советом“», — заявил Полянский в ходе выступления на заседании СБ, которое транслировалось на YouTube. Ранее ООН отказалась проводить расследование по биолабораториям США на Украине. Из-за этого Россия подала жалобу. Затем Совбез ООН отказался проводить расследование о биолабораториях на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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