Минобороны РФ утвердило замену СВД на новейшие винтовки Чукавина

Министерство обороны закупает снайперские винтовки Чукавина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Министерство обороны РФ заключило контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые постепенно заменят винтовки Драгунова. Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников РИА Новости. Он не сообщил данные о количестве винтовок, которые будут поставлять в войска РФ.

Ранее в Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». О начале спецоперации на территории Украины Путин объявил 24 февраля.