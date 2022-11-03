Минобороны РФ утвердило замену СВД на новейшие винтовки Чукавина

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Соревнования по снайпингу. Екатеринбург, стрельба, снайпер, винтовка, снайперская винтовка, ствол, снайпинг
Министерство обороны закупает снайперские винтовки Чукавина Фото:

Министерство обороны РФ заключило контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые постепенно заменят винтовки Драгунова. Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников.

«Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников РИА Новости. Он не сообщил данные о количестве винтовок, которые будут поставлять в войска РФ.

Ранее в Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». О начале спецоперации на территории Украины Путин объявил 24 февраля.

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Министерство обороны РФ заключило контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые постепенно заменят винтовки Драгунова. Об этом сообщил президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников. «Министерство обороны уже закупает винтовки СВЧ. У нас подписан контракт на этот год, на следующий год и далее», — рассказал Лушников РИА Новости. Он не сообщил данные о количестве винтовок, которые будут поставлять в войска РФ. Ранее в Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». О начале спецоперации на территории Украины Путин объявил 24 февраля.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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