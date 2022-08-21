21 августа 2022

В Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, ми-8
Минобороны РФ использует опыт ВС РФ, получаемый в ходе спецоперации на Украине, заявил Василий Елистаров Фото:

Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров.

«Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров. «Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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