В Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО

Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров.
«Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров. «Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.