В Минобороны сообщили о совершенствовании оружия, благодаря СВО

22 августа 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ использует опыт ВС РФ, получаемый в ходе спецоперации на Украине, заявил Василий Елистаров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров. «Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Управление развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России повышает эффективность отечественных вооружений за счет опыта, получаемого Вооруженными силами РФ в рамках специальной операции на Украине. Об этом заявил начальник управления Василий Елистаров. «Могу сказать одно — ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее», — сказал Василий Елистаров, отвечая на вопрос о пользе опыта, получаемого в рамках спецоперации. Об этом сообщает ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что российское вооружение опережает западные аналоги на десятилетия. В ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Также на Украине российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак» и новейшую винтовку «Сталинград». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.