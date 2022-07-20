ТАСС: Россия применила на Украине инновационную винтовку «Сумрак»

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Российские стальные спецподразделения в рамках военной операции на Украине впервые применили сверхдальнобойную (дальность стрельбы 2500 метров — прим. URA.RU) винтовку СВЛК-14С», —рассказал источник агентства. По его словам, ее использовали под Харьковом и Киевом, но редко, так как не всегда подходила к местности.
Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.
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