20 июля 2022

ТАСС: Россия применила на Украине инновационную винтовку «Сумрак»

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Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, снайпер, огнестрельное оружие, снайперская винтовка
Российские снайперы впервые использовали винтовку «Сумрак» в ходе спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Российские стальные спецподразделения в рамках военной операции на Украине впервые применили сверхдальнобойную (дальность стрельбы 2500 метров — прим. URA.RU) винтовку СВЛК-14С», —рассказал источник агентства. По его словам, ее использовали под Харьковом и Киевом, но редко, так как не всегда подходила к местности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.

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В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. «Российские стальные спецподразделения в рамках военной операции на Украине впервые применили сверхдальнобойную (дальность стрельбы 2500 метров — прим. URA.RU) винтовку СВЛК-14С», —рассказал источник агентства. По его словам, ее использовали под Харьковом и Киевом, но редко, так как не всегда подходила к местности. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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