Росавиация предостерегла авиакомпании от угона или захвата самолетов

«Коммерсант»: авиакомпании РФ получили инструкции на случай угона самолетов

19 октября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Росавиация составила список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Росавиация разработала и направила в российские авиакомпании методические рекомендации по действиям экипажей на случай захвата или угона самолета. Регулятор впервые составил список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного борта. «В новой методике авиарегулятор предложил конкретную последовательность действий при захвате (или угоне самолета — прим. URA.RU). В приложении к документу Росавиация приводит перечень аэродромов на территории страны, рекомендованных для посадки в случае захвата. В список попали два аэропорта Московского авиаузла (МАУ) и еще 13 крупных региональных аэропортов РФ», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минтрансе. При получении «достоверной информации о захвате судна» экипаж самолета должен выбрать один из таких аэродромов для вынужденной посадки и по радиосвязи передать информацию о ЧП диспетчерам. Далее информация должны быть доведена до территориальных управлений ФСБ, МВД и Минобороны, сказано в документе. По информации издания, решение о создании инструкции было принято по итогам заседания оперативного штаба Национального антитеррористического комитета от 14 декабря 2021 года. При этом выработка регламента «не связана с последними событиями», почеркнули в Минтрансе. В июле сотрудники ФСБ сорвали операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по угону нескольких самолетов ВКС России. В спецслужбе заявили, что эту операцию курировали спецслужбы стран НАТО. По информации ФСБ, украинские силовики пытались подкупить российских летчиков и обещали отправить их жен в страны Европы: Прибалтику, Германию или Болгарию. Пилотам также обещали гражданство одной из европейских стран. Кроме того, в 2019 году житель ХМАО, вылетев из Сургута в Москву рейсом «Аэрофлота», заявил, что вооружен, и потребовал взять курс на Афганистан. Командир лайнера принял решение сесть в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росавиация разработала и направила в российские авиакомпании методические рекомендации по действиям экипажей на случай захвата или угона самолета. Регулятор впервые составил список из 15 аэропортов для вынужденной посадки захваченного борта. «В новой методике авиарегулятор предложил конкретную последовательность действий при захвате (или угоне самолета — прим. URA.RU). В приложении к документу Росавиация приводит перечень аэродромов на территории страны, рекомендованных для посадки в случае захвата. В список попали два аэропорта Московского авиаузла (МАУ) и еще 13 крупных региональных аэропортов РФ», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минтрансе. При получении «достоверной информации о захвате судна» экипаж самолета должен выбрать один из таких аэродромов для вынужденной посадки и по радиосвязи передать информацию о ЧП диспетчерам. Далее информация должны быть доведена до территориальных управлений ФСБ, МВД и Минобороны, сказано в документе. По информации издания, решение о создании инструкции было принято по итогам заседания оперативного штаба Национального антитеррористического комитета от 14 декабря 2021 года. При этом выработка регламента «не связана с последними событиями», почеркнули в Минтрансе. В июле сотрудники ФСБ сорвали операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по угону нескольких самолетов ВКС России. В спецслужбе заявили, что эту операцию курировали спецслужбы стран НАТО. По информации ФСБ, украинские силовики пытались подкупить российских летчиков и обещали отправить их жен в страны Европы: Прибалтику, Германию или Болгарию. Пилотам также обещали гражданство одной из европейских стран. Кроме того, в 2019 году житель ХМАО, вылетев из Сургута в Москву рейсом «Аэрофлота», заявил, что вооружен, и потребовал взять курс на Афганистан. Командир лайнера принял решение сесть в Ханты-Мансийске, где угонщика задержали.