Полковник запаса: как изменились действия РФ в СВО после назначения Суровикина

Полковник запаса Алехин: после назначения генерала Суровикина российская армия уходит от «ударов в лоб»
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Эффективность армии РФ в зоне СВО улучшилась под началом генерала армии РФ Сергея Суровикина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации РФ — теперь она использует охваты и прорывы. Об этом заявил военный эксперт Геннадий Алехин. Он также отметил, что координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина.

«Уже меняется характер боевых действий. Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС», — сказал эксперт. Его слова приводит «Украина.ру». Также Алехин отметил, что под руководством генерала Суровикина, силовые структуры, участвующие в спецоперации — Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер» — стали лучше взаимодействовать.

После назначения Суровикина тактическую слаженность российской армии отметили и на Западе. Также эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов отмечал, что цели российской армии под руководством генерала Суровикина заключаются в выстраивании линии обороны на новых территориях и прекращении интенсивных боевых действий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация страны. С 8 октября Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне спецоперации.

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Российская армия изменила свою тактику в зоне спецоперации РФ — теперь она использует охваты и прорывы. Об этом заявил военный эксперт Геннадий Алехин. Он также отметил, что координация российских войск и силовых структур в ходе спецоперации улучшилась под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина. «Уже меняется характер боевых действий. Мы уйдем от ударов в лоб. Мы будем использовать охваты и прорывы в зависимости от сил и средств, данных разведки и взаимодействия с артиллеристами и ВКС», — сказал эксперт. Его слова приводит «Украина.ру». Также Алехин отметил, что под руководством генерала Суровикина, силовые структуры, участвующие в спецоперации — Минобороны, Росгвардия, ЧВК «Вагнер» — стали лучше взаимодействовать. После назначения Суровикина тактическую слаженность российской армии отметили и на Западе. Также эксперт по международным отношениям центра Карнеги Владимир Фролов отмечал, что цели российской армии под руководством генерала Суровикина заключаются в выстраивании линии обороны на новых территориях и прекращении интенсивных боевых действий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация страны. С 8 октября Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне спецоперации.
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