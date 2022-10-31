В Кургане озвучили количество и дату отправки призывников

01 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Из Курганской области в армию призовут более тысячи новобранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на военную службу по призыву направят более тысячи новобранцев. Отправки планируют начать уже после ноябрьских праздников. Информацию об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Сборные пункты и военные комиссариаты Курганской области к призыву готовы. Все будет осуществляться в установленные сроки. Отправки граждан для прохождения военной службы начнутся после ноябрьских праздников. В этом году призывная кампания из-за частичной мобилизации сдвинулась на месяц и будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. С поставленной задачей мы справимся», — сказал в интервью ГТРК «Курган» Айрат Зарипов. Всего в рамках осенней призывной кампании из Курганской области будет направлено более тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в Курганской области начался набор на военную службу по призыву. По данным областного военкомата, новобранцев интересуют такие рода войск, как ВДВ и войска спецназначения. При этом в военкомате заявили, что призывников не будут отправлять в новые регионы РФ. Также сообщалось, что 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. До этого, в Минобороны РФ сообщили о том, что мобилизационная кампания в стране окончена, в армию набрано 300 тысяч военнослужащих их запаса.

В Курганской области на военную службу по призыву направят более тысячи новобранцев. Отправки планируют начать уже после ноябрьских праздников. Информацию об этом сообщил военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. «Сборные пункты и военные комиссариаты Курганской области к призыву готовы. Все будет осуществляться в установленные сроки. Отправки граждан для прохождения военной службы начнутся после ноябрьских праздников. В этом году призывная кампания из-за частичной мобилизации сдвинулась на месяц и будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. С поставленной задачей мы справимся», — сказал в интервью ГТРК «Курган» Айрат Зарипов. Всего в рамках осенней призывной кампании из Курганской области будет направлено более тысячи человек. Ранее URA.RU писало, что с 1 ноября в Курганской области начался набор на военную службу по призыву. По данным областного военкомата, новобранцев интересуют такие рода войск, как ВДВ и войска спецназначения. При этом в военкомате заявили, что призывников не будут отправлять в новые регионы РФ. Также сообщалось, что 31 октября курганские власти объявили о завершении частичной мобилизации. До этого, в Минобороны РФ сообщили о том, что мобилизационная кампания в стране окончена, в армию набрано 300 тысяч военнослужащих их запаса.