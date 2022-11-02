В Кургане до конца недели ожидаются снегопады

В ближайшие дни в Кургане пройдут снегопады Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До конца недели в Кургане будет идти снег. Пик интенсивного снегопада ожидается в ночь с 4 на 5 ноября. Об этом говорится в блоге синоптика-любителя Ильи Винштейна.

«В ближайшие 5 суток в Кургане завершится установление постоянного снежного покрова. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются 3, 4 и 5 ноября», — указано в прогнозе. Наиболее интенсивный снегопад ожидается с 19:00 4 ноября до 18:00 5 ноября. По словам Винштейна, утром 6 ноября высота снежного покрова может достигнуть 7-11 см.

По данным прогноза, до 10 ноября температура воздуха днем будет варьироваться от -3 до +3 градусов. Ночью температура будет опускаться до -5 градусов. С середины ноября ночами начинаются похолодания до -8 градусов.

Ранее URA.RU писало, что, по данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, погода в ноябре ожидается теплой. При этом с 3 ноября в Кургане наступает метеорологическая зима. Среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов.