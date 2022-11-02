ГИБДД просит челябинских водителей отложить поездки на несколько дней

ГИББД просит челябинских водителей отложить поездки на несколько дней

Из-за снегопадов на дороге может случиться аварийная ситуация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД Челябинской области попросила водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния в ближайшие пару дней. Свою просьбу в ведомстве объяснили неблагоприятными погодными условиями.

«Из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. ГИБДД по области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там пояснили, что при снегопаде снижается коэффициент сцепления шин с проезжей частью и увеличивается тормозной путь автомобиля. Это может создать аварийную ситуацию на дороге. В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 25 дополнительных нарядов ДПС.

Ранее синоптики предупредили жителей области о надвигающемся антициклоне. По мнению специалистов, он принесет в регион снегопады, которые задержатся на несколько дней.