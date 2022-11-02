02 ноября 2022

ГИБДД просит челябинских водителей отложить поездки на несколько дней

ГИББД просит челябинских водителей отложить поездки на несколько дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Из-за снегопадов на дороге может случиться аварийная ситуация Фото:

ГИБДД Челябинской области попросила водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния в ближайшие пару дней. Свою просьбу в ведомстве объяснили неблагоприятными погодными условиями.

«Из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. ГИБДД по области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Там пояснили, что при снегопаде снижается коэффициент сцепления шин с проезжей частью и увеличивается тормозной путь автомобиля. Это может создать аварийную ситуацию на дороге. В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 25 дополнительных нарядов ДПС.

Ранее синоптики предупредили жителей области о надвигающемся антициклоне. По мнению специалистов, он принесет в регион снегопады, которые задержатся на несколько дней.

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ГИБДД Челябинской области попросила водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния в ближайшие пару дней. Свою просьбу в ведомстве объяснили неблагоприятными погодными условиями. «Из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. ГИБДД по области рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния. Призывает водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там пояснили, что при снегопаде снижается коэффициент сцепления шин с проезжей частью и увеличивается тормозной путь автомобиля. Это может создать аварийную ситуацию на дороге. В случае ухудшения погодных условий на всех автодорогах федерального и областного значения будут выделены 25 дополнительных нарядов ДПС. Ранее синоптики предупредили жителей области о надвигающемся антициклоне. По мнению специалистов, он принесет в регион снегопады, которые задержатся на несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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