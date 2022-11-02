02 ноября 2022

В Пермском крае вандалы разломали новую остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные павильоны. Сургут, остановка общественного транспорта, остановочный павильон, горагенство
Остановку отремонтировали меньше месяца назад Фото:

В Кунгуре (Пермский край) вандалы испортили остановку, которую отремонтировали меньше месяца назад. Хулиганы выломали оргстекло, сообщается в группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте».

«Вандалы испортили остановку „Горбольница“. Хулиганы выломали часть оргстекла с боковой и задней стенки. Даже месяца не прошло после ремонта», — говорится в группе.

Во время ремонта подрядчик обшил стоянку оргстеклом и покрасил каркас. Администрация округа, обратившись к горожанам, попросила бережно относиться к благоустройству и имуществу в городе. Ранее в городском парке Кунгура подростки ночью изрезали приветственные баннеры. Действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Вандалы выломали часть оргстекла у остановки

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В Кунгуре (Пермский край) вандалы испортили остановку, которую отремонтировали меньше месяца назад. Хулиганы выломали оргстекло, сообщается в группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте». «Вандалы испортили остановку „Горбольница“. Хулиганы выломали часть оргстекла с боковой и задней стенки. Даже месяца не прошло после ремонта», — говорится в группе. Во время ремонта подрядчик обшил стоянку оргстеклом и покрасил каркас. Администрация округа, обратившись к горожанам, попросила бережно относиться к благоустройству и имуществу в городе. Ранее в городском парке Кунгура подростки ночью изрезали приветственные баннеры. Действия зафиксировала камера видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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