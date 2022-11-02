Остановку отремонтировали меньше месяца назад Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) вандалы испортили остановку, которую отремонтировали меньше месяца назад. Хулиганы выломали оргстекло, сообщается в группе мэрии города в соцсети «ВКонтакте».

«Вандалы испортили остановку „Горбольница“. Хулиганы выломали часть оргстекла с боковой и задней стенки. Даже месяца не прошло после ремонта», — говорится в группе.

Во время ремонта подрядчик обшил стоянку оргстеклом и покрасил каркас. Администрация округа, обратившись к горожанам, попросила бережно относиться к благоустройству и имуществу в городе. Ранее в городском парке Кунгура подростки ночью изрезали приветственные баннеры. Действия зафиксировала камера видеонаблюдения.