Военный подсказал, что делать курганским студентам, которые плохо учатся

Курганским студентам-двоечникам предлагают взять академ и уйти в армию

03 ноября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Курганские студенты могут взять академ и поступить на службу в армию РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур рассказал, что студенты могут взять академический отпуск в университете, чтобы поступить на службу в армию РФ. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга в курганском военкомате. «Хотелось бы обратиться к родителям. Если парень плохо учится, разные ситуации бывают, отстает по каким-то дисциплинам, либо есть угроза отчисления, то со своей стороны я советую взять академический отпуск», — говорит Белокур. По его словам, по закону за таким студентом сохраняется место в учебном учреждении, за это время юноша может прийти в военкомат и уйти в армию сейчас. Для этого необходимо написать документы в учебном учреждении. После службы в армии человека должны восстановить на учебе. «Человек, который прослужил год, он приходит взрослым возмужавшим мужчиной. Я не думаю, что у него после службы будут двойки», — утверждает Белокур. Ранее URA.RU писало, что входит в сухой паек и арамейский несессер для курганских призывников. Помимо этого, юношам будут выдавать зимнею и летнюю одежду.

Начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур рассказал, что студенты могут взять академический отпуск в университете, чтобы поступить на службу в армию РФ. Такую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга в курганском военкомате. «Хотелось бы обратиться к родителям. Если парень плохо учится, разные ситуации бывают, отстает по каким-то дисциплинам, либо есть угроза отчисления, то со своей стороны я советую взять академический отпуск», — говорит Белокур. По его словам, по закону за таким студентом сохраняется место в учебном учреждении, за это время юноша может прийти в военкомат и уйти в армию сейчас. Для этого необходимо написать документы в учебном учреждении. После службы в армии человека должны восстановить на учебе. «Человек, который прослужил год, он приходит взрослым возмужавшим мужчиной. Я не думаю, что у него после службы будут двойки», — утверждает Белокур. Ранее URA.RU писало, что входит в сухой паек и арамейский несессер для курганских призывников. Помимо этого, юношам будут выдавать зимнею и летнюю одежду.