02 ноября 2022

Из-за аварии в трех больницах Кургана отключили воду

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В трех больницах Кургана отключили воду из-за неполадок с водопроводом Фото:

В трех больницах Кургана в районе Рябково отключили холодную воду из-за аварии на сетях. Об этом говорится на сайте АО «Водный союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Карбышева 31 (Курганская областная инфекционная больница) 3 ноября отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Карбышева, 27 (Городская больница №2) и 31, а также по ул. Циолковского, 1,б (Курганский областной противотуберкулезный диспансер)», — указано в сообщении. На месте аварии работает бригада компании.

До этого URA.RU писало, что сотни курганцев 31 октября остались без воды из-за повреждения водопровода. Помимо жилых домов в центре города воду отключили в Центре медицины катастроф.

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В трех больницах Кургана в районе Рябково отключили холодную воду из-за аварии на сетях. Об этом говорится на сайте АО «Водный союз». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу ул. Карбышева 31 (Курганская областная инфекционная больница) 3 ноября отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Карбышева, 27 (Городская больница №2) и 31, а также по ул. Циолковского, 1,б (Курганский областной противотуберкулезный диспансер)», — указано в сообщении. На месте аварии работает бригада компании. До этого URA.RU писало, что сотни курганцев 31 октября остались без воды из-за повреждения водопровода. Помимо жилых домов в центре города воду отключили в Центре медицины катастроф.
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