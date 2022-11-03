Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию

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Патрушев отреагировал на обвинения Лиз Трасс в подрыве «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Сообщение, которое экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену подтверждает причастность ВМС Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«СМС-сообщение о том, что „Все сделано“, присланное Трасс Блинкену после подрыва „Северных потоков“ подтверждает причастность британских ВМС», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трасс отправила сообщение госсекретарю США Блинкену после взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщил финский предприниматель Ким Дотком, а потом подтвердили западные СМИ.

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Сообщение, которое экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену подтверждает причастность ВМС Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «СМС-сообщение о том, что „Все сделано“, присланное Трасс Блинкену после подрыва „Северных потоков“ подтверждает причастность британских ВМС», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Трасс отправила сообщение госсекретарю США Блинкену после взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщил финский предприниматель Ким Дотком, а потом подтвердили западные СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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