Патрушев высказался о секретном сообщении Лиз Трасс, обличающим Британию

Патрушев отреагировал на обвинения Лиз Трасс в подрыве «Северных потоков» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Повреждения «Северных потоков»

Сообщение, которое экс-премьер Британии Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену подтверждает причастность ВМС Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«СМС-сообщение о том, что „Все сделано“, присланное Трасс Блинкену после подрыва „Северных потоков“ подтверждает причастность британских ВМС», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трасс отправила сообщение госсекретарю США Блинкену после взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщил финский предприниматель Ким Дотком, а потом подтвердили западные СМИ.