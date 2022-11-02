02 ноября 2022
01 ноября 2022

В ЯНАО дети участников СВО будут посещать кружки и секции бесплатно

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Нижний Тагил. Свердловская область, дети на самокатах
В ЯНАО ввели новую меру поддержки для детей участников СВО Фото:
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В ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.С. Шемановского, Окружной центр национальный культур и Национальную библиотеку ЯНАО», — сообщается в правительстве.

Отмечается, что меру также распространят и на муниципальные учреждения после принятия соответствующих документов. Детям будут доступны занятия в более 250 творческих объединениях. Для того чтобы воспользоваться мерой родителю необходимо написать заявление в учреждение культуры и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Мера будет действовать на период участия военнослужащего в СВО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Глава города Губкинского анонсировал дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих. Все услуги для родственников бесплатные.

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В ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. «Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.С. Шемановского, Окружной центр национальный культур и Национальную библиотеку ЯНАО», — сообщается в правительстве. Отмечается, что меру также распространят и на муниципальные учреждения после принятия соответствующих документов. Детям будут доступны занятия в более 250 творческих объединениях. Для того чтобы воспользоваться мерой родителю необходимо написать заявление в учреждение культуры и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Мера будет действовать на период участия военнослужащего в СВО. Ранее URA.RU рассказывало, что Глава города Губкинского анонсировал дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих. Все услуги для родственников бесплатные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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