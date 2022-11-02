В ЯНАО дети участников СВО будут посещать кружки и секции бесплатно

В ЯНАО ввели новую меру поддержки для детей участников СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ЯНАО несовершеннолетние дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции в госучреждениях. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.С. Шемановского, Окружной центр национальный культур и Национальную библиотеку ЯНАО», — сообщается в правительстве.

Отмечается, что меру также распространят и на муниципальные учреждения после принятия соответствующих документов. Детям будут доступны занятия в более 250 творческих объединениях. Для того чтобы воспользоваться мерой родителю необходимо написать заявление в учреждение культуры и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя и документ, выданный военкоматом. Мера будет действовать на период участия военнослужащего в СВО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Глава города Губкинского анонсировал дополнительные меры поддержки семьям военнослужащих. Все услуги для родственников бесплатные.