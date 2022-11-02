02 ноября 2022

Суд вынес приговор пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных

Пермский предприниматель Роман Оснадчук, оскорбивший военных, получил штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель отделался штрафом Фото:

Предпринимателю из города Березники Пермского края Роману Оснадчуку за оскорбление военных суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Березниковской рабочий» со ссылкой на решение суда.

«Сегодня судили предпринимателя, записавшего скандальное „пьяное“ видео. Статья — „дискредитация вооруженных сил РФ“. Мужчине назначили наказание — штраф — 45 тыс. рублей» — сообщает издание.

Сам Роман Оснадчук на судебное заседание не явился. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из Березников напился и выложил в своих соцсетях видео с оскорблениями мобилизованных. На следующий день протрезвевший бизнесмен записал видео с извинениями.

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Предпринимателю из города Березники Пермского края Роману Оснадчуку за оскорбление военных суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Березниковской рабочий» со ссылкой на решение суда. «Сегодня судили предпринимателя, записавшего скандальное „пьяное“ видео. Статья — „дискредитация вооруженных сил РФ“. Мужчине назначили наказание — штраф — 45 тыс. рублей» — сообщает издание. Сам Роман Оснадчук на судебное заседание не явился. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из Березников напился и выложил в своих соцсетях видео с оскорблениями мобилизованных. На следующий день протрезвевший бизнесмен записал видео с извинениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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