Суд вынес приговор пермскому бизнесмену, оскорбившему мобилизованных

Пермский предприниматель Роман Оснадчук, оскорбивший военных, получил штраф

Предприниматель отделался штрафом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предпринимателю из города Березники Пермского края Роману Оснадчуку за оскорбление военных суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Березниковской рабочий» со ссылкой на решение суда.

«Сегодня судили предпринимателя, записавшего скандальное „пьяное“ видео. Статья — „дискредитация вооруженных сил РФ“. Мужчине назначили наказание — штраф — 45 тыс. рублей» — сообщает издание.

Сам Роман Оснадчук на судебное заседание не явился. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен из Березников напился и выложил в своих соцсетях видео с оскорблениями мобилизованных. На следующий день протрезвевший бизнесмен записал видео с извинениями.