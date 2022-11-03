Второклассника из Подмосковья затравили после его обращения к солдатам на фронте

Травли подвергся 8-ми летний мальчик из религиозной семьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Восьмилетний школьник Московской области записал видеообращение к бойцам, участвующим в спецоперации. После того как видео попало в школьный чат, на второклассника обрушилась волна травли.

«Семье стали поступать звонки с оскорблениями и угрозами от нехороших людей. Обстановка стала такой напряженной, что ребенок заболел, у него нервный срыв. Родители Миши настолько напуганы за безопасность ребенка, что попросили нас удалить запись из нашего канала», — поделилась с изданием «Подмосковье сегодня» Людмила Каменская, администратор группы «ZOV сердца» в соцсетях, где была опубликована запись.

Сам мальчик воспитывается в религиозной, патриотичной семье церковного служителя. На днях он захотел поддержать участников спецоперации. Его видеообращение начинается со слов «Здравствуй, дорогой воин. Я не знаю твоего имени, но не сомневаюсь, что оно прекрасно». Мальчик отмечает, что солдат «делает все для сохранения жизни его мамы».

Мысль мальчика развивается, и далее он говорит, что «воин защищает нашу общую мать — Россию от коварного и страшного врага». Второклассник обещает, что будет молиться за солдата, который увидит его видеообращение. Волонтеры, для которых изначально и предназначался видеоматериал, отправили его бойцам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, уточнив что планах нет оккупации территории страны.