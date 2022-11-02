Пермский людоед сможет путешествовать по России

Вышедшему из тюрьмы людоеду позволили выезжать из Перми

Людоед вправе ездить куда угодно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский людоед Михаил Малышев, вышедший из тюрьмы, сможет путешествовать по стране. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Осужденный за убийство и людоедство пермяк имеет право выезжать за пределы региона. Он находится на профилактическом учете, сотрудники полиции будут проверять его не реже, чем раз в месяц», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, надзор за людоедом может быть ужесточен только, если он несколько раз совершит административное правонарушение. Сам Мальцев, по словам собеседников агентства, боится даже выйти на улицу, дверь никому не открывает и разговаривать ни с кем не хочет. Связаться с самим Мальцевым и узнать о его планах URA.RU не удалось — в распоряжении агентства нет номера его телефона. В полиции пока не сообщают каким образом за будут контролировать освободившегося преступника, агентство направило в ведомство запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что пермяк не хотел выходить из тюрьмы. Мужчина боялся, что снова может кого-то съесть. Бывшая девушка Михаила, которую он заставлял приводить ему жертв опасалась его освобождения. Сам людоед признавался, что с подросткового возраста ел бездомных собак, а позже переключился на пермяков.