Жители города ЯНАО просят властей установить памятник Юрию Шатунову

Горожане также предложили назвать улицу в честь исполнителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) просят властей города установить памятник известному российскому исполнителю Юрию Шатунову, который скончался летом этого года. Также было предложено назвать в честь музыканта одну из улиц города.

«В нашем городе есть возможность установить памятное место Юрию Шатунову. Обращаюсь к жителям города: прошу помощи по инициативе и предложениям, как, в каком месте и в каком варианте лучше это реализовать. Также у нас в городе есть улицы имени легенд — Цоя, Высоцкого. Было бы здорово иметь улицу памяти Шатунова. Собираю единомышленников», — написала Жанна Датиева в группе «Нетипичный Ноябрьск».

Однако не все горожане разделили инициативу девушки. Большую часть читателей возмутило такое предложение. «Нет, это слишком. Юрия Шатунова на Родине пусть ставят», — написала Людмила Швец. «Что за бред. Что он сделал для народа? Обычный певец. Смысл в честь кого-то называть улицы, а еще памятное место для него выделять. Нет конечно», — добавила Мина Минина. «Я против! Лучше памятник в честь наших героев!», — подчеркнула Анастасия Марданова.

Агентство направило запрос в мэрию Ноябрьска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители этого города просили у властей вечер памяти певца. Тогда мнение горожан также разделилось. В администрации же сообщили, что для организации такого мероприятия есть много возможностей.