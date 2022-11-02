Мэр Нижневартовска назначил директора департамента общественных коммуникаций

03 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

В мэрии Нижневартовска назначили директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко утвердил в должности директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Оксану Котову, которая ранее была исполняющим обязанности. Обновление статуса чиновницы появилось на официальном сайте, информацию подтвердил источник URA.RU в мэрии Нижневартовска. «Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил назначен директором департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Оксану Котову. Она давно работает в департаменте, погружена в работу подразделения и должна проявить себя эффективно. Котова должна выстроить эффективные взаимоотношения со СМИ и настроить работу блока молодежной политики. От того, получится ли у нее это сделать, будет зависеть дальнейшая карьера», — прокомментировал инсайдер. Котову назначили исполнять обязанности директора после отставки Светланы Селивановой, которая занимала должность вице-мэра и одновременно возглавляла департамент общественных коммуникаций и молодежной политики. Прежде Котова была заместителем директора департамента. В подчинении директора находятся три структурных подразделения: управление по взаимодействию со средствами массовой информации, управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц и управление по молодежной политике. Ранее URA.RU писало о назначении Хотинецкого заместителем главы Нижневартовска. Ранее он был вице-мэром другого муниципалитета ХМАО — Урая.

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко утвердил в должности директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Оксану Котову, которая ранее была исполняющим обязанности. Обновление статуса чиновницы появилось на официальном сайте, информацию подтвердил источник URA.RU в мэрии Нижневартовска. «Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил назначен директором департамента общественных коммуникаций и молодежной политики Оксану Котову. Она давно работает в департаменте, погружена в работу подразделения и должна проявить себя эффективно. Котова должна выстроить эффективные взаимоотношения со СМИ и настроить работу блока молодежной политики. От того, получится ли у нее это сделать, будет зависеть дальнейшая карьера», — прокомментировал инсайдер. Котову назначили исполнять обязанности директора после отставки Светланы Селивановой, которая занимала должность вице-мэра и одновременно возглавляла департамент общественных коммуникаций и молодежной политики. Прежде Котова была заместителем директора департамента. В подчинении директора находятся три структурных подразделения: управление по взаимодействию со средствами массовой информации, управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц и управление по молодежной политике. Ранее URA.RU писало о назначении Хотинецкого заместителем главы Нижневартовска. Ранее он был вице-мэром другого муниципалитета ХМАО — Урая.