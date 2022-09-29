Глава Нижневартовска Кощенко назначил нового заместителя

В администрации Нижневартовска (ХМАО) вступил в должность новый заместитель главы города Олег Хотинецкий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Олег Хотинецкий назначен на должность заместителя главы администрации города. Он будет возглавлять департамент общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска.
Ставку замглавы пиар-блока, которую мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко упразднил после ухода предшественницы Хотинецкого Светланы Селивановой, вернули 29 сентября. Новый зам будет курировать пиар-блок и молодежную политику муниципалитета. Сегодня он уже принял участие в заседании думы Нижневартовска. Ранее Хотинецкий был заместителем главы Урая.
Ранее URA.RU писало о визите Хотинецкого в мэрию Нижневартовска. Инсайдер агентства сообщил, что его видели там 7 сентября в отделе кадров.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»