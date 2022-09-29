29 сентября 2022

Глава Нижневартовска Кощенко назначил нового заместителя

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Олег Хотинецкий вступил в должность заместителя главы Нижневартовска Фото:

В администрации Нижневартовска (ХМАО) вступил в должность новый заместитель главы города Олег Хотинецкий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Олег Хотинецкий назначен на должность заместителя главы администрации города. Он будет возглавлять департамент общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска.

Ставку замглавы пиар-блока, которую мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко упразднил после ухода предшественницы Хотинецкого Светланы Селивановой, вернули 29 сентября. Новый зам будет курировать пиар-блок и молодежную политику муниципалитета. Сегодня он уже принял участие в заседании думы Нижневартовска. Ранее Хотинецкий был заместителем главы Урая.

Ранее URA.RU писало о визите Хотинецкого в мэрию Нижневартовска. Инсайдер агентства сообщил, что его видели там 7 сентября в отделе кадров.

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В администрации Нижневартовска (ХМАО) вступил в должность новый заместитель главы города Олег Хотинецкий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Олег Хотинецкий назначен на должность заместителя главы администрации города. Он будет возглавлять департамент общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска. Ставку замглавы пиар-блока, которую мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко упразднил после ухода предшественницы Хотинецкого Светланы Селивановой, вернули 29 сентября. Новый зам будет курировать пиар-блок и молодежную политику муниципалитета. Сегодня он уже принял участие в заседании думы Нижневартовска. Ранее Хотинецкий был заместителем главы Урая. Ранее URA.RU писало о визите Хотинецкого в мэрию Нижневартовска. Инсайдер агентства сообщил, что его видели там 7 сентября в отделе кадров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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