Глава Нижневартовска Кощенко назначил нового заместителя

30 сентября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Олег Хотинецкий вступил в должность заместителя главы Нижневартовска Фото: пресс-служба мэрии Урая В администрации Нижневартовска (ХМАО) вступил в должность новый заместитель главы города Олег Хотинецкий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Олег Хотинецкий назначен на должность заместителя главы администрации города. Он будет возглавлять департамент общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска. Ставку замглавы пиар-блока, которую мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко упразднил после ухода предшественницы Хотинецкого Светланы Селивановой, вернули 29 сентября. Новый зам будет курировать пиар-блок и молодежную политику муниципалитета. Сегодня он уже принял участие в заседании думы Нижневартовска. Ранее Хотинецкий был заместителем главы Урая. Ранее URA.RU писало о визите Хотинецкого в мэрию Нижневартовска. Инсайдер агентства сообщил, что его видели там 7 сентября в отделе кадров.

В администрации Нижневартовска (ХМАО) вступил в должность новый заместитель главы города Олег Хотинецкий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Олег Хотинецкий назначен на должность заместителя главы администрации города. Он будет возглавлять департамент общественных коммуникаций и молодежной политики», — прокомментировали в мэрии Нижневартовска. Ставку замглавы пиар-блока, которую мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко упразднил после ухода предшественницы Хотинецкого Светланы Селивановой, вернули 29 сентября. Новый зам будет курировать пиар-блок и молодежную политику муниципалитета. Сегодня он уже принял участие в заседании думы Нижневартовска. Ранее Хотинецкий был заместителем главы Урая. Ранее URA.RU писало о визите Хотинецкого в мэрию Нижневартовска. Инсайдер агентства сообщил, что его видели там 7 сентября в отделе кадров.