Медведев намекнул на раздел Польши

03 ноября 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев задался вопросом о разделе Польши, рассуждая о политике нынешних властей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говоря о Дне народного единства, намекнул на очередной раздел Польши. Об этом он написал в своем telegram-канале. «А праздник примечательный. В этот день в 1612 году наши люди забыв о противоречиях окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор и началась у них черная полоса с бесконечными разделами страны. Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев следующий?», — задается вопросом Медведев. Ранее власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Кроме того, в Польше приняли решение построить временный забор на границе с Россией. В своей речи Медведев, высказываясь о Польше, также намекал на эти события. Также польская страна заявляла о репарациях, которые Россия должна была якобы выплачивать. Они являются юридически абсолютно бессмысленными, пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говоря о Дне народного единства, намекнул на очередной раздел Польши. Об этом он написал в своем telegram-канале. «А праздник примечательный. В этот день в 1612 году наши люди забыв о противоречиях окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор и началась у них черная полоса с бесконечными разделами страны. Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев следующий?», — задается вопросом Медведев. Ранее власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Кроме того, в Польше приняли решение построить временный забор на границе с Россией. В своей речи Медведев, высказываясь о Польше, также намекал на эти события. Также польская страна заявляла о репарациях, которые Россия должна была якобы выплачивать. Они являются юридически абсолютно бессмысленными, пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.