Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говоря о Дне народного единства, намекнул на очередной раздел Польши. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«А праздник примечательный. В этот день в 1612 году наши люди забыв о противоречиях окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор и началась у них черная полоса с бесконечными разделами страны. Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев следующий?», — задается вопросом Медведев.
Ранее власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Кроме того, в Польше приняли решение построить временный забор на границе с Россией. В своей речи Медведев, высказываясь о Польше, также намекал на эти события. Также польская страна заявляла о репарациях, которые Россия должна была якобы выплачивать. Они являются юридически абсолютно бессмысленными, пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говоря о Дне народного единства, намекнул на очередной раздел Польши. Об этом он написал в своем telegram-канале. «А праздник примечательный. В этот день в 1612 году наши люди забыв о противоречиях окончательно выперли из Москвы сброд из оборзевших поляков. С тех пор и началась у них черная полоса с бесконечными разделами страны. Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев следующий?», — задается вопросом Медведев. Ранее власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Кроме того, в Польше приняли решение построить временный забор на границе с Россией. В своей речи Медведев, высказываясь о Польше, также намекал на эти события. Также польская страна заявляла о репарациях, которые Россия должна была якобы выплачивать. Они являются юридически абсолютно бессмысленными, пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.