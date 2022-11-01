Историк предрек жесткий ответ России на требования Польши о выплате репараций

01 ноября 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

Мягков: Польша поплатится за требования к России о выплате репараций Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными, однако если Варшава пойдет на этот шаг, Москве будет чем ответить. Об этом предупредил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. «В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны», — высказал свое мнение в разговоре с РИА Новости Мягков. «Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. Поверьте, они окажутся во много раз большими», — отметил эксперт. Он напомнил о событиях времен Гражданской войны, когда Польша наступала на территории Западной Белоруссии и Западной Украины и использовала местных крестьян как рабов. Также эксперт сообщил, что во время польско-советской войны Варшавой было взято в плен порядка 120 тысяч красноармейцев. Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР. Зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев в ответ на это предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом».

Требования Польши к России о выплате репараций за Вторую мировую войну являются юридически абсолютно бессмысленными, однако если Варшава пойдет на этот шаг, Москве будет чем ответить. Об этом предупредил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. «В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны», — высказал свое мнение в разговоре с РИА Новости Мягков. «Но раз Варшава планирует провести какие-то расчеты, то давайте посмотрим возможный объем теоретических встречных претензий Польше. Поверьте, они окажутся во много раз большими», — отметил эксперт. Он напомнил о событиях времен Гражданской войны, когда Польша наступала на территории Западной Белоруссии и Западной Украины и использовала местных крестьян как рабов. Также эксперт сообщил, что во время польско-советской войны Варшавой было взято в плен порядка 120 тысяч красноармейцев. Ранее МИД Польши выступил с официальным заявлением о возмещении потерь из-за Второй мировой войны, обратившись сначала к Германии. Затем они обратились и к России, требуя компенсацию за потери из-за СССР. Зампред Совбеза ООН Дмитрий Медведев в ответ на это предложил Польше «подтереться своим поганым расчетом».