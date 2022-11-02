02 ноября 2022

Челябинку наказали за кибербуллинг одноклассницы дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина оскорбила одноклассницу дочери в социальных сетях Фото:

В Челябинске местную жительницу наказали за оскорбление в интернете одноклассницы дочери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

«Между 12-летними одноклассницами в чате возник конфликт. После чего мать одной из них в ответ направила обидчице дочери сообщение, в котором обозвала ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Родители оскорбленной девочки не оставили инцидент без внимания, и написали заявление на грубиянку. Прокуратура провела проверку, и привлекла женщину к административной ответственности.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в законопроект о борьбе с буллингом в школах прописали штрафы для образовательных учреждений, которые не будут разбираться с проблемой. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей.

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В Челябинске местную жительницу наказали за оскорбление в интернете одноклассницы дочери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину оштрафовали на пять тысяч рублей. «Между 12-летними одноклассницами в чате возник конфликт. После чего мать одной из них в ответ направила обидчице дочери сообщение, в котором обозвала ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. Родители оскорбленной девочки не оставили инцидент без внимания, и написали заявление на грубиянку. Прокуратура провела проверку, и привлекла женщину к административной ответственности. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в законопроект о борьбе с буллингом в школах прописали штрафы для образовательных учреждений, которые не будут разбираться с проблемой. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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