Челябинку наказали за кибербуллинг одноклассницы дочери

Женщина оскорбила одноклассницу дочери в социальных сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске местную жительницу наказали за оскорбление в интернете одноклассницы дочери. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, женщину оштрафовали на пять тысяч рублей.

«Между 12-летними одноклассницами в чате возник конфликт. После чего мать одной из них в ответ направила обидчице дочери сообщение, в котором обозвала ее», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Родители оскорбленной девочки не оставили инцидент без внимания, и написали заявление на грубиянку. Прокуратура провела проверку, и привлекла женщину к административной ответственности.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила, что в законопроект о борьбе с буллингом в школах прописали штрафы для образовательных учреждений, которые не будут разбираться с проблемой. Максимальный размер штрафа составит 150 тысяч рублей.