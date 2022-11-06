06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Жительницам города ЯНАО отказали в выплатах маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины не могли получить сертификаты на получение маткапитала Фото:

Трем жительницам Салехарда (ЯНАО) отказали в выдаче сертификата на получение материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что в 2022 году Департамент по труду и социальной защите населения Администрации МО г. Салехард отказал женщинам в выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал, поскольку они проживали в автономном округе менее одного года», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщины при этом предоставили документы, которые подтверждали, что их дети учатся в образовательных учреждениях города, а они более года непрерывно жили в Салехарде. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Суд удовлетворил требования прокурора.

Агентство направило запрос в мэрию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Пуровском районе администрация города также отказала женщине в выдаче сертификата на маткапитал. Права матери удалось установить благодаря вмешательству прокуратуры.

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Трем жительницам Салехарда (ЯНАО) отказали в выдаче сертификата на получение материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что в 2022 году Департамент по труду и социальной защите населения Администрации МО г. Салехард отказал женщинам в выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал, поскольку они проживали в автономном округе менее одного года», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что женщины при этом предоставили документы, которые подтверждали, что их дети учатся в образовательных учреждениях города, а они более года непрерывно жили в Салехарде. После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Суд удовлетворил требования прокурора. Агентство направило запрос в мэрию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Пуровском районе администрация города также отказала женщине в выдаче сертификата на маткапитал. Права матери удалось установить благодаря вмешательству прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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