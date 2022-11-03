Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области

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Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области Фото:

Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Об этом сообщает Readovka.

«Со здания администрации в городе пропал российский триколор», — пояснил автор Readovka. При этом он уточняет, что пока непонятно с чем это связано. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне местные жители начали покидать город. А именно — передислоцироваться на левый берег Днепра.

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Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Об этом сообщает Readovka. «Со здания администрации в городе пропал российский триколор», — пояснил автор Readovka. При этом он уточняет, что пока непонятно с чем это связано. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне местные жители начали покидать город. А именно — передислоцироваться на левый берег Днепра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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