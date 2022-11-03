Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области
Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Об этом сообщает Readovka.
«Со здания администрации в городе пропал российский триколор», — пояснил автор Readovka. При этом он уточняет, что пока непонятно с чем это связано. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне местные жители начали покидать город. А именно — передислоцироваться на левый берег Днепра.
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