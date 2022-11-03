Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области

03 ноября 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Об этом сообщает Readovka. «Со здания администрации в городе пропал российский триколор», — пояснил автор Readovka. При этом он уточняет, что пока непонятно с чем это связано. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне местные жители начали покидать город. А именно — передислоцироваться на левый берег Днепра.

Флаг России пропал со здания администрации Херсонской области. Об этом сообщает Readovka. «Со здания администрации в городе пропал российский триколор», — пояснил автор Readovka. При этом он уточняет, что пока непонятно с чем это связано. Ранее сообщалось о том, что в Херсоне местные жители начали покидать город. А именно — передислоцироваться на левый берег Днепра.