В Курганской области подешевел бензин. Скрин

03 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

За неделю в Курганской области подешевел бензин марки АИ-95 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганских автозаправках за неделю подешевел бензин автомобильной марки АИ-95. Стоимость одного литра составляет 48 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «По данным на 31 октября, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 составляет 48,37 рублей за литр. Снижение стоимости на 0,06%», — указано на сайте. При этом цены на другие марки бензина не изменились. АИ-92 стоит 44,64 рубля, АИ-98 — 59,18 рублей. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,47%. Стоимость одного литра составляет 54,69 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подорожали овощи. По данным на 24 октября, рост цен на них составил 5-7%. В список подорожавших продуктов вошли свекла, помидоры, картофель. За неделю подешевел бензин марки АИ-95 и подорожало дизельное топливо Скрин: сайт Свердловскстата

На курганских автозаправках за неделю подешевел бензин автомобильной марки АИ-95. Стоимость одного литра составляет 48 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «По данным на 31 октября, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 составляет 48,37 рублей за литр. Снижение стоимости на 0,06%», — указано на сайте. При этом цены на другие марки бензина не изменились. АИ-92 стоит 44,64 рубля, АИ-98 — 59,18 рублей. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,47%. Стоимость одного литра составляет 54,69 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подорожали овощи. По данным на 24 октября, рост цен на них составил 5-7%. В список подорожавших продуктов вошли свекла, помидоры, картофель.