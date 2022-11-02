02 ноября 2022

В Курганской области подешевел бензин. Скрин

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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, пистолеты азс, бензин
За неделю в Курганской области подешевел бензин марки АИ-95 Фото:

На курганских автозаправках за неделю подешевел бензин автомобильной марки АИ-95. Стоимость одного литра составляет 48 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата.

«По данным на 31 октября, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 составляет 48,37 рублей за литр. Снижение стоимости на 0,06%», — указано на сайте. При этом цены на другие марки бензина не изменились. АИ-92 стоит 44,64 рубля, АИ-98 — 59,18 рублей. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,47%. Стоимость одного литра составляет 54,69 рубля.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подорожали овощи. По данным на 24 октября, рост цен на них составил 5-7%. В список подорожавших продуктов вошли свекла, помидоры, картофель.

За неделю подешевел бензин марки АИ-95 и подорожало дизельное топливо

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На курганских автозаправках за неделю подешевел бензин автомобильной марки АИ-95. Стоимость одного литра составляет 48 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Свердловскстата. «По данным на 31 октября, средняя цена на бензин автомобильной марки АИ-95 составляет 48,37 рублей за литр. Снижение стоимости на 0,06%», — указано на сайте. При этом цены на другие марки бензина не изменились. АИ-92 стоит 44,64 рубля, АИ-98 — 59,18 рублей. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,47%. Стоимость одного литра составляет 54,69 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области подорожали овощи. По данным на 24 октября, рост цен на них составил 5-7%. В список подорожавших продуктов вошли свекла, помидоры, картофель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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