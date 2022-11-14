Курганец продает кафе из-за переезда в другую страну

Курганское кафе выставили на продажу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане предприниматель продает или сдает в аренду кафе из-за переезда в другую страну. Об этом URA.RU рассказал владелец бизнеса, комментируя соответствующее объявление на одном из популярных сайтов по продаже услуг и товаров.

Аренда помещения, расположенного в центре Кургана на улице Гоголя, составит 15 тысяч рублей в месяц. Сам бизнес стоит 390 000 тысяч рублей. Владелец добавил, что раз в полгода придется платить за коммунальные услуги около 10 тысяч рублей. Переезжает курганец к другу в Южную Корею. «Сферу деятельности хочу сменить. Да и в принципе, планирую улететь в другую страну. И это будет зимой, поэтому с продажей не тороплюсь», — рассказал URA.RU предприниматель.

Ранее URA.RU писало, что кафе и павильоны с шаурмой выставили на продажу в Кургане. Общая стоимость имущества составляет около миллиона рублей. Также на продажу выставлен павильон с шаурмой в городе Шадринск Курганской области. Действующий бизнес оценивают в 90 тысяч рублей.