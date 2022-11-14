14 ноября 2022

Курганец продает кафе из-за переезда в другую страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по реализации национального проекта «Образование» по УрФО. Курган, столовая, компот, кафе, напитки, еда, питание
Курганское кафе выставили на продажу (архивное фото) Фото:

В Кургане предприниматель продает или сдает в аренду кафе из-за переезда в другую страну. Об этом URA.RU рассказал владелец бизнеса, комментируя соответствующее объявление на одном из популярных сайтов по продаже услуг и товаров.

Аренда помещения, расположенного в центре Кургана на улице Гоголя, составит 15 тысяч рублей в месяц. Сам бизнес стоит 390 000 тысяч рублей. Владелец добавил, что раз в полгода придется платить за коммунальные услуги около 10 тысяч рублей. Переезжает курганец к другу в Южную Корею. «Сферу деятельности хочу сменить. Да и в принципе, планирую улететь в другую страну. И это будет зимой, поэтому с продажей не тороплюсь», — рассказал URA.RU предприниматель.

Ранее URA.RU писало, что кафе и павильоны с шаурмой выставили на продажу в Кургане. Общая стоимость имущества составляет около миллиона рублей. Также на продажу выставлен павильон с шаурмой в городе Шадринск Курганской области. Действующий бизнес оценивают в 90 тысяч рублей.

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В Кургане предприниматель продает или сдает в аренду кафе из-за переезда в другую страну. Об этом URA.RU рассказал владелец бизнеса, комментируя соответствующее объявление на одном из популярных сайтов по продаже услуг и товаров. Аренда помещения, расположенного в центре Кургана на улице Гоголя, составит 15 тысяч рублей в месяц. Сам бизнес стоит 390 000 тысяч рублей. Владелец добавил, что раз в полгода придется платить за коммунальные услуги около 10 тысяч рублей. Переезжает курганец к другу в Южную Корею. «Сферу деятельности хочу сменить. Да и в принципе, планирую улететь в другую страну. И это будет зимой, поэтому с продажей не тороплюсь», — рассказал URA.RU предприниматель. Ранее URA.RU писало, что кафе и павильоны с шаурмой выставили на продажу в Кургане. Общая стоимость имущества составляет около миллиона рублей. Также на продажу выставлен павильон с шаурмой в городе Шадринск Курганской области. Действующий бизнес оценивают в 90 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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