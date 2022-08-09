Павильон с шаурмой в Кургане продают за полмиллиона рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кафе и павильоны с шаурмой выставили на продажу в Кургане. Общая стоимость имущества составляет около миллиона рублей. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продаю действующий бизнес в Западном районе Кургана. Павильон „О, Шаурма“ находится в собственности. Земля в аренде. Есть все необходимое для работы. Стоимость: 500 000 рублей», — говорится в объявлении. «Продается мобильное кафе с шаурмой по ул. Набережная в Кургане. Возможен обмен. Стоимость: 310 000 рублей», — указано в другом объявлении.

Также на продажу выставлен павильон с шаурмой в городе Шадринск Курганской области. Действующий бизнес оценивают в 90 тысяч рублей. По словам владельца имущества, помещение продается в связи с переездом. В Далматовском районе предприниматель продает оборудование для приготовления шаурмы, блинов и картошки фри. Автор объявления рассматривает возможность обмена на автомобиль.

Ранее URA.RU писало, что курганские предприниматели избавляются от офисов Ozon и Wildberries. Пункты выдачи интернет-заказов распродают ради переезда в другой регион и нового бизнеса. В городе Катайск Курганской области продают двухэтажную пекарню за шесть миллионов рублей. Общая площадь имущества составляет 600 квадратных метров.

В Западном районе Кургана продают павильон за полмиллиона рублей Скрин: Avito