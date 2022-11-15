Курганские депутаты рекомендовали изменить закон для чиновников из-за командировок в новые регионы

Депутаты хотят внести изменения в законы из-за командировок чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы рекомендовали своим коллегам принять изменения в нормативные акты в связи с предстоящими командировками чиновников в новые регионы РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета по законодательству и государственному строительству.

«Сотрудникам в период нахождения в служебных командировках в указанных субъектах выплачивается заработная плата в двойном размере и выплачиваются дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства», — зачитала главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления облдумы Анна Гребенюк. Изменения необходимы в связи с появлением новых регионов в составе РФ — Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU писало, что было принято постановление правительства Курганской области. Согласно ему, чиновникам в двойном размере оплатят командировки, которые будут проходить в ЛДНР. Дополнительные расходы, связанные с нахождением вне постоянного места жительства, возмещаются в размере 8 480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке.