Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился кадрами нового аэропорта

К концу декабря планируется запуск нового аэропорта Фото: Елизавета Иванова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил работы в аэропорту Нового Уренгоя. Кадрами здания он поделился в своих соцсетях.

«Делюсь кадрами финальных работ в здании нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Уже… установлены три телетрапа с системами обогрева; оборудован теплый тоннель для автобусов; установлены и подключены эскалаторы, лифты, система обработки багажа, стойки регистрации; обустроена привокзальная площадь», — сообщил Артюхов.

На строительстве аэропорта задействованы 800 рабочих. «Скоро проведем тестовые испытания всех систем», — добавил губернатор. Объект планируют открыть в конце декабря.