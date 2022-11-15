15 ноября 2022

Артюхов оценил работы в новом аэропорту ЯНАО. Видео

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поделился кадрами нового аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу декабря планируется запуск нового аэропорта Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил работы в аэропорту Нового Уренгоя. Кадрами здания он поделился в своих соцсетях.

«Делюсь кадрами финальных работ в здании нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Уже… установлены три телетрапа с системами обогрева; оборудован теплый тоннель для автобусов; установлены и подключены эскалаторы, лифты, система обработки багажа, стойки регистрации; обустроена привокзальная площадь», — сообщил Артюхов.

На строительстве аэропорта задействованы 800 рабочих. «Скоро проведем тестовые испытания всех систем», — добавил губернатор. Объект планируют открыть в конце декабря.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов оценил работы в аэропорту Нового Уренгоя. Кадрами здания он поделился в своих соцсетях. «Делюсь кадрами финальных работ в здании нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Уже… установлены три телетрапа с системами обогрева; оборудован теплый тоннель для автобусов; установлены и подключены эскалаторы, лифты, система обработки багажа, стойки регистрации; обустроена привокзальная площадь», — сообщил Артюхов. На строительстве аэропорта задействованы 800 рабочих. «Скоро проведем тестовые испытания всех систем», — добавил губернатор. Объект планируют открыть в конце декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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