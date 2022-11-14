Власти ЯНАО анонсировали срок сдачи проблемных объектов

До конца 2023 года после завершения капитального ремонта откроется бассейн «Юность» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) планирует открыть бассейн «Юность» и завершить работы по благоустройству озера Молодежное накануне юбилея города, празднование которого состоится в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.

«До конца 2023 года после завершения капитального ремонта откроется бассейн „Юность“. Также планируется завершить благоустройство озера Молодежное», — говорится в сообщении городской администрации. Помимо этого, в планах мэрии на следующий год завершить строительство школы в микрорайоне Славянский и запустить в эксплуатацию центр единоборств «Северный характер» на базе КСК «Молодежный».

Кроме этого, в 2023 году предусмотрено открытие музея истории развития железнодорожных дорог Ямала на базе городского железнодорожного вокзала. А к концу текущего года будет запущен новый терминал аэропорта имени А. Губкина.

Все строительные и ремонтные мероприятия нацелены на успешное и комфортное проведение юбилея города. «Наша миссия к 2025 году — сделать Новый Уренгой городом, где людям нравится жить и куда им хочется возвращаться», — говорится в сообщение городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало о причине задержки строительства бассейна «Юность» в Новом Уренгое. В мэрии рассказали, что им не повезло с подрядчиком. Также в Новом Уренгое задерживают сдачу работ на озере Молодежное. Власти перенесли сроки окончания благоустройства озера Молодежное с 2023 года на 2024 год в связи с внесением изменений в проект.