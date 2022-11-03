Пермские военные рассказали, как выжить под огнем артиллерии ВСУ

Пермские военные посоветовали мобилизованным не прятаться от обстрелов под деревьями

03 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермские ветераны боевых действий дали советы мобилизованным, как выжить в зоне СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермские ветераны и участники боевых действий в Донбассе, Чечне и Афганистане дали мобилизованным россиянам советы, которые помогут сберечь жизнь и здоровье в спецоперации на Украине. В беседе с корреспондентом URA.RU военные рассказали, как нужно действовать на передовой в случае артиллерийского обстрела. «Самое главное — не ложиться под дерево. Лучше закопаться, чем дальше, тем лучше. Чем глубже будет окоп, тем больше вероятности, что он тебя спасет. Также нужно держаться подальше от зданий, потому что все это рушится, и надо понимать, что тебя может придавить стеной. И не нужно в таких случаях держаться большими группами, ведь чем больше толпа, тем больше вероятности, что снаряд прилетит в нее. Необходимо передвигаться мелкими группами. В случае чего, увидел бруствер или канавку — нырнул туда», — рассказал участник СВО с позывным «Пермяк». Военные также добавили, что на передовой важна не только физическая, но и психологическая подготовка. Во время работы артиллерии противника нельзя паниковать. «Если есть страх, нужно научиться им управлять. При первых звуках снарядов не нужно бежать. Надо падать, где стоишь, и пережидать обстрел в этом месте, перебегать куда-то стоит только в крайнем случае», — объяснил ветеран войны в Афганистане Олег Бабушкин. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. 21 сентября главой государства был подписан указ о частичной мобилизации. Она проходила в стране до 28 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские ветераны и участники боевых действий в Донбассе, Чечне и Афганистане дали мобилизованным россиянам советы, которые помогут сберечь жизнь и здоровье в спецоперации на Украине. В беседе с корреспондентом URA.RU военные рассказали, как нужно действовать на передовой в случае артиллерийского обстрела. «Самое главное — не ложиться под дерево. Лучше закопаться, чем дальше, тем лучше. Чем глубже будет окоп, тем больше вероятности, что он тебя спасет. Также нужно держаться подальше от зданий, потому что все это рушится, и надо понимать, что тебя может придавить стеной. И не нужно в таких случаях держаться большими группами, ведь чем больше толпа, тем больше вероятности, что снаряд прилетит в нее. Необходимо передвигаться мелкими группами. В случае чего, увидел бруствер или канавку — нырнул туда», — рассказал участник СВО с позывным «Пермяк». Военные также добавили, что на передовой важна не только физическая, но и психологическая подготовка. Во время работы артиллерии противника нельзя паниковать. «Если есть страх, нужно научиться им управлять. При первых звуках снарядов не нужно бежать. Надо падать, где стоишь, и пережидать обстрел в этом месте, перебегать куда-то стоит только в крайнем случае», — объяснил ветеран войны в Афганистане Олег Бабушкин. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны киевского режима. 21 сентября главой государства был подписан указ о частичной мобилизации. Она проходила в стране до 28 октября.