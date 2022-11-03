Ушедший в отставку глава курганского округа устроился на работу в школу

03 ноября 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Игорь Арзин будет руководить Петуховской школой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава администрации Петуховского муниципального округа Игорь Арзин стал директором Петуховской средней общеобразовательной школы. К исполнению обязанностей он приступит с 7 ноября, сообщил URA.RU источник, близкий к районным властям. «Арзин устроился директором Петуховской школы. В понедельник приступает к работе», — рассказал источник. Игорь Арзин подтвердил URA.RU информацию о своем назначении. За комментариями при необходимости просил обратиться в понедельник. Ранее URA.RU писало, что Игорь Арзин ушел с поста главы Петуховского округа 14 октября. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали местные депутаты. Муниципалитетом он руководил с 2018 года. Сейчас обязанности главы округа исполняет Антон Волков. С 15 октября 2022 года в течение 30 календарных дней будет объявлен конкурс по выборам главы Петуховского округа, в котором Волков планирует принять участие.

Бывший глава администрации Петуховского муниципального округа Игорь Арзин стал директором Петуховской средней общеобразовательной школы. К исполнению обязанностей он приступит с 7 ноября, сообщил URA.RU источник, близкий к районным властям. «Арзин устроился директором Петуховской школы. В понедельник приступает к работе», — рассказал источник. Игорь Арзин подтвердил URA.RU информацию о своем назначении. За комментариями при необходимости просил обратиться в понедельник. Ранее URA.RU писало, что Игорь Арзин ушел с поста главы Петуховского округа 14 октября. Решение о досрочном сложении полномочий поддержали местные депутаты. Муниципалитетом он руководил с 2018 года. Сейчас обязанности главы округа исполняет Антон Волков. С 15 октября 2022 года в течение 30 календарных дней будет объявлен конкурс по выборам главы Петуховского округа, в котором Волков планирует принять участие.