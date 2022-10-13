В Курганской области мэр Петухово покинул пост. Инсайд URA.RU подтвердился

14 октября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Арзин покинул пост главы Петуховского округа 14 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Игорь Арзин ушел с поста главы Петуховского округа в Курганской области 14 октября. Об этом он написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на внеочередном заседании окружной Думы депутаты поддержали мое решение сложить полномочия Главы муниципального округа. Вскоре состоятся выборы, временно исполняющим обязанности Главы назначен Антон Волков», — пишет Арзин. По его словам, Волков успешно справится со своими обязанностями. В том числе экс-глава Петуховского округа выразил благодарность за совместную работу, оперативность в решении вопросов, а также за идеи, исполнительность и профессионализм. «Не сомневаюсь, что округ будет развиваться. Продолжится ремонт дорог, образовательных объектов, укрепление их материально-технической базы, развитие социальной сферы, благоустройство общественных территорий», — говорит Арзин. Также он поблагодарил жителей района, и тех, кто критиковал и высказывал свое мнение. До этого URA.RU сообщало, что Арзин был назначен главой Петуховского района по итогам выборов в 2018 году. Тогда за него проголосовали 12 депутатов. В качестве главы округа Арзин был выбран в ноябре 2021 года, за него на выборах отдали голоса 14 из 15 депутатов.

Игорь Арзин ушел с поста главы Петуховского округа в Курганской области 14 октября. Об этом он написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня на внеочередном заседании окружной Думы депутаты поддержали мое решение сложить полномочия Главы муниципального округа. Вскоре состоятся выборы, временно исполняющим обязанности Главы назначен Антон Волков», — пишет Арзин. По его словам, Волков успешно справится со своими обязанностями. В том числе экс-глава Петуховского округа выразил благодарность за совместную работу, оперативность в решении вопросов, а также за идеи, исполнительность и профессионализм. «Не сомневаюсь, что округ будет развиваться. Продолжится ремонт дорог, образовательных объектов, укрепление их материально-технической базы, развитие социальной сферы, благоустройство общественных территорий», — говорит Арзин. Также он поблагодарил жителей района, и тех, кто критиковал и высказывал свое мнение. До этого URA.RU сообщало, что Арзин был назначен главой Петуховского района по итогам выборов в 2018 году. Тогда за него проголосовали 12 депутатов. В качестве главы округа Арзин был выбран в ноябре 2021 года, за него на выборах отдали голоса 14 из 15 депутатов.