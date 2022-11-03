Пушилин сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной

Пушилин: Украина отдаст 107 пленных военных РФ
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По словам Пушилина, 65 человек из числа освобожденных из ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой Народных Республик. Врио главы ДНР сообщил, что Украине в ходе обмена будет также передано 107 украинских военнопленных. «В основном опять вээсушников», — отметил он.

Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107, передает RT.

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Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой Народных Республик. Врио главы ДНР сообщил, что Украине в ходе обмена будет также передано 107 украинских военнопленных. «В основном опять вээсушников», — отметил он. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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