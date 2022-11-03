Пушилин сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной

По словам Пушилина, 65 человек из числа освобожденных из ДНР и ЛНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой Народных Республик. Врио главы ДНР сообщил, что Украине в ходе обмена будет также передано 107 украинских военнопленных. «В основном опять вээсушников», — отметил он.
Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107, передает RT.
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