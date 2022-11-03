Пушилин сообщил о новом обмене военнопленными с Украиной

Пушилин: Украина отдаст 107 пленных военных РФ

03 ноября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

По словам Пушилина, 65 человек из числа освобожденных из ДНР и ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой Народных Республик. Врио главы ДНР сообщил, что Украине в ходе обмена будет также передано 107 украинских военнопленных. «В основном опять вээсушников», — отметил он. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107, передает RT.

Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он уточнил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой Народных Республик. Врио главы ДНР сообщил, что Украине в ходе обмена будет также передано 107 украинских военнопленных. «В основном опять вээсушников», — отметил он. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107, передает RT.