На полигоне ЦВО в Свердловской области прошли тренировочные стрельбы зенитчиков и артиллеристов

На свердловском полигоне ЦВО тренировались зенитчики и артиллеристы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области мобилизованные отработали навыки боевого применения реактивных систем залпового огня (РСЗО), минометных комплексов и зенитных установок. Информация об этом появилась на официальном сайте Минобороны РФ.

«Офицеры-инструкторы учебного центра Минобороны России провели комплексный курс подготовки, в ходе которого военнослужащие изучили устройство и боевые возможности РСЗО БМ-21 „Град“, 120-мм минометов и зенитных установок», — сообщает пресс-служба военного министерства. Также мобилизованные выполнили марш в район развертывания, где отработали организацию охранения и комендантскую службы, инженерное оборудование и маскировку позиций.

Зенитчики учились уничтожать малоразмерные летательные аппараты, вертолеты и самолеты. Свердловские артиллеристы отработали навыки по поражению мишеней, имитирующих живую силу и легкобронированную технику, обучились маскировке на местности.

«Кроме того, артиллерийские расчеты приняли участие в практических занятиях по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях», — резюмировали в Минобороны РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов.