02 ноября 2022

Мобилизованных тюменцев обучают медпомощи при серьезных ранениях. Видео

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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
Обучение проходит на базе полигоне ТВВИКУ Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Тюменской области во время боевого слаживания обучают, как правильно оказывать медицинскую помощь при переломах и огнестрельных ранениях. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Тюменцы проходят боевое слаживание на базе ТВВИКУ.

На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от обучения поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, больший уклон при обучении делается на оказание медицинской помощи.

«Я попал в медицинский взвод, и весь уклон здесь идет больше на оказание помощи. И в дальнейшем будем работать в основном по медицине. Но до этого мы также проходили огневую подготовку», — сообщает мобилизованный.

Ранее агентство рассказывало о том, как мобилизованных тюменцев учат атаковать противника гранатами. Видео с тренировок также опубликовал в своем telegram-канале Информационный центр правительства региона.

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Мобилизованных жителей Тюменской области во время боевого слаживания обучают, как правильно оказывать медицинскую помощь при переломах и огнестрельных ранениях. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Тюменцы проходят боевое слаживание на базе ТВВИКУ. На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от обучения поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, больший уклон при обучении делается на оказание медицинской помощи. «Я попал в медицинский взвод, и весь уклон здесь идет больше на оказание помощи. И в дальнейшем будем работать в основном по медицине. Но до этого мы также проходили огневую подготовку», — сообщает мобилизованный. Ранее агентство рассказывало о том, как мобилизованных тюменцев учат атаковать противника гранатами. Видео с тренировок также опубликовал в своем telegram-канале Информационный центр правительства региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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