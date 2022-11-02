Обучение проходит на базе полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных жителей Тюменской области во время боевого слаживания обучают, как правильно оказывать медицинскую помощь при переломах и огнестрельных ранениях. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Тюменцы проходят боевое слаживание на базе ТВВИКУ.

На видео, опубликованном в telegram-канале инфоцентра, своими впечатлениями от обучения поделился один из мобилизованных. По словам молодого человека, больший уклон при обучении делается на оказание медицинской помощи.

«Я попал в медицинский взвод, и весь уклон здесь идет больше на оказание помощи. И в дальнейшем будем работать в основном по медицине. Но до этого мы также проходили огневую подготовку», — сообщает мобилизованный.

Ранее агентство рассказывало о том, как мобилизованных тюменцев учат атаковать противника гранатами. Видео с тренировок также опубликовал в своем telegram-канале Информационный центр правительства региона.