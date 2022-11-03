Глава донбасского города обратился к свердловчанам

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров поздравил свердловчан с Днем народного единства

04 ноября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Глава Макеевки пожелал свердловчанам жизненного оптимизма, уверенности в своих силах, добра и мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава администрации Макеевки, которая находится под патронажем Свердловской области, Владислав Ключаров поздравил свердловчан и губернатора области Евгения Куйвашева с Днем народного единства. Соответствующее видео оказалось в распоряжении редакции URA.RU. «Уважаемый Евгений Владимирович, дорогие жители Свердловской области. Поздравляю вас с Днем народного единства. С праздником, который символизирует единение народа в великой России. Любовь к Отечеству и стремление принести пользу своей стране очень важно для нашего общества», — заявил Ключаров. Мэр Макеевки пожелал жителям области мира и спокойствия, которые должны быть залогом развития и процветания всех россиян. «Нас всех объединяет Россия, и мы готовы трудиться во имя общего блага. Желаю всем жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностей, добра и мира», — резюмировал Ключаров. Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

Глава администрации Макеевки, которая находится под патронажем Свердловской области, Владислав Ключаров поздравил свердловчан и губернатора области Евгения Куйвашева с Днем народного единства. Соответствующее видео оказалось в распоряжении редакции URA.RU. «Уважаемый Евгений Владимирович, дорогие жители Свердловской области. Поздравляю вас с Днем народного единства. С праздником, который символизирует единение народа в великой России. Любовь к Отечеству и стремление принести пользу своей стране очень важно для нашего общества», — заявил Ключаров. Мэр Макеевки пожелал жителям области мира и спокойствия, которые должны быть залогом развития и процветания всех россиян. «Нас всех объединяет Россия, и мы готовы трудиться во имя общего блага. Желаю всем жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностей, добра и мира», — резюмировал Ключаров. Ранее URA.RU сообщало, что в июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже свердловских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.