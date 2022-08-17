Свердловских топ-медиков отправляют в Донбасс

17 августа 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Количество врачей, которых ждет командировка, не раскрывается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Высококвалифицированных свердловских врачей в ближайшее время отправят в Донбасс для помощи коллегам и обмена опытом с ними. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки (ДНР, пригород Донецка). Город посетили замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин и советник министра Борис Вологженинов. За два дня, 16—17 августа, чиновники обошли пять больниц. «С целью изучить потребность учреждений в оборудовании, кадровом усилении, ремонте помещений. По итогам поездки будет принято решение о том, чтобы направить квалифицированных медицинских работников в Макеевку для помощи нашим медикам и обмена опытом. Также будет рассматриваться возможность поставки необходимого медицинского оборудования», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Макеевки. Авторы поста добавили, что по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева и при поддержке благотворительного фонда «Верь и живи» перинатальному центру Макеевки передан электрохирургический высокочастотный аппарат. Он позволит проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. А 2 августа Куйвашев встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Высококвалифицированных свердловских врачей в ближайшее время отправят в Донбасс для помощи коллегам и обмена опытом с ними. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Макеевки (ДНР, пригород Донецка). Город посетили замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Еремкин и советник министра Борис Вологженинов. За два дня, 16—17 августа, чиновники обошли пять больниц. «С целью изучить потребность учреждений в оборудовании, кадровом усилении, ремонте помещений. По итогам поездки будет принято решение о том, чтобы направить квалифицированных медицинских работников в Макеевку для помощи нашим медикам и обмена опытом. Также будет рассматриваться возможность поставки необходимого медицинского оборудования», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации Макеевки. Авторы поста добавили, что по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева и при поддержке благотворительного фонда «Верь и живи» перинатальному центру Макеевки передан электрохирургический высокочастотный аппарат. Он позволит проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. А 2 августа Куйвашев встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.