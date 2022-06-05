Губернатор Куйвашев уехал в Донбасс, ответив Соловьеву

Евгений Куйвашев впервые с начала спецоперации побывал в Донбассе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил территорию Донецкой народной республики, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. Как сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики, соответствующее соглашение было подписано с главой города Владиславом Ключаровым.

«Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой [администрации Макеевки] это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», — прокомментировал Куйвашев подписание соглашения.

Предполагается, что свердловские власти помогут Макеевке с дорожными ремонтами и реконструкцией системы водоснабжения. Отдельная поддержка будет оказана школам, которые подготовят к началу учебного года. Предварительные договоренности были достигнуты еще в конце мая: для этого в Макеевку приезжала делегация членов свердловского правительства во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым.

Также во время визита Куйвашев и его коллеги навестили дома участников Великой Отечественной войны и передали им медикаменты и бытовую технику. Также они возложили цветы к Вечному огню и памятнику Героям Советского Союза и побывали в Свято-Георгиевском соборе.

Куйвашев неоднократно подвергался критике телеведущего Владимира Соловьева за отсутствие поддержки Донбасса и спецоперации РФ. Журналист, в частности, упрекал губернатора в том, что тот не выезжал на линию фронта, как другие свердловские политики. В их числе, например, были первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий или депутат Госдумы Максим Иванов, которые в середине мая побывали в окрестностях завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам