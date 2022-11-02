Мэр Тюмени вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР

Руслан Кухарук в канун Дня народного единства вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Тюмень. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. В церемонии принял участие Герой России Владимир Шарпатов.
«Традиционно в канун государственных праздников в нашем городе проходят торжественные церемонии вручения паспортов граждан России. Особенностью нынешней церемонии стало то, что мы вручили паспорта не только школьникам, но и новым гражданам нашей страны, прибывшим в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик», — рассказал Кухарук.
В рамках церемонии орденом Мужества был награжден офицер отряда «Барс» Дмитрий Файзуллин. Свою награду он получил из рук тюменского военкома Алексея Куличкова.
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