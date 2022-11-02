02 ноября 2022

Мэр Тюмени вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
На церемонии также был вручен орден Мужества Фото:

Руслан Кухарук в канун Дня народного единства вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Тюмень. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. В церемонии принял участие Герой России Владимир Шарпатов.

«Традиционно в канун государственных праздников в нашем городе проходят торжественные церемонии вручения паспортов граждан России. Особенностью нынешней церемонии стало то, что мы вручили паспорта не только школьникам, но и новым гражданам нашей страны, прибывшим в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик», — рассказал Кухарук.

В рамках церемонии орденом Мужества был награжден офицер отряда «Барс» Дмитрий Файзуллин. Свою награду он получил из рук тюменского военкома Алексея Куличкова.

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Руслан Кухарук в канун Дня народного единства вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Тюмень. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. В церемонии принял участие Герой России Владимир Шарпатов. «Традиционно в канун государственных праздников в нашем городе проходят торжественные церемонии вручения паспортов граждан России. Особенностью нынешней церемонии стало то, что мы вручили паспорта не только школьникам, но и новым гражданам нашей страны, прибывшим в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик», — рассказал Кухарук. В рамках церемонии орденом Мужества был награжден офицер отряда «Барс» Дмитрий Файзуллин. Свою награду он получил из рук тюменского военкома Алексея Куличкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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