Мэр Тюмени вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР

03 ноября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

На церемонии также был вручен орден Мужества Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руслан Кухарук в канун Дня народного единства вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Тюмень. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. В церемонии принял участие Герой России Владимир Шарпатов. «Традиционно в канун государственных праздников в нашем городе проходят торжественные церемонии вручения паспортов граждан России. Особенностью нынешней церемонии стало то, что мы вручили паспорта не только школьникам, но и новым гражданам нашей страны, прибывшим в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик», — рассказал Кухарук. В рамках церемонии орденом Мужества был награжден офицер отряда «Барс» Дмитрий Файзуллин. Свою награду он получил из рук тюменского военкома Алексея Куличкова.

Руслан Кухарук в канун Дня народного единства вручил паспорта жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Тюмень. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. В церемонии принял участие Герой России Владимир Шарпатов. «Традиционно в канун государственных праздников в нашем городе проходят торжественные церемонии вручения паспортов граждан России. Особенностью нынешней церемонии стало то, что мы вручили паспорта не только школьникам, но и новым гражданам нашей страны, прибывшим в Тюмень из Луганской и Донецкой народных республик», — рассказал Кухарук. В рамках церемонии орденом Мужества был награжден офицер отряда «Барс» Дмитрий Файзуллин. Свою награду он получил из рук тюменского военкома Алексея Куличкова.